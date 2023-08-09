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09 августа 2023 года 12:34
Цена акций Сбербанка может вырасти до 280 руб. в ближайшие недели - "Финам"
Котировки акций Сбербанка обладают шансами на рост до уровня 280 рублей за штуку в ближайшие недели, считает заместитель руководителя отдела анализа акций "Финама" Игорь Додонов. "Опубликованные результаты Сбербанка по РСБУ за январь-июль 2023 года мы оцениваем как достаточно сильные. Они подкрепляют наши ожидания, что при неухудшении экономической или политической ситуации в РФ по итогам всего текущего года прибыль банка ощутимо превзойдет результат докризисного 2021 года (1,24 трлн руб.). При этом мы рассчитываем на продолжение щедрых дивидендных выплат. Считаем, что позитивные финпоказатели будут поддерживать акции эмитента, которые в предстоящие недели имеют неплохие шансы продолжить подъем с целью на уровне 280 рублей", - пишет эксперт в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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