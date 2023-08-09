Цена акций Сбербанка может вырасти до 280 руб. в ближайшие недели - "Финам"

Котировки акций Сбербанка обладают шансами на рост до уровня 280 рублей за штуку в ближайшие недели, считает заместитель руководителя отдела анализа акций "Финама" Игорь Додонов.

"Опубликованные результаты Сбербанка по РСБУ за январь-июль 2023 года мы оцениваем как достаточно сильные. Они подкрепляют наши ожидания, что при неухудшении экономической или политической ситуации в РФ по итогам всего текущего года прибыль банка ощутимо превзойдет результат докризисного 2021 года (1,24 трлн руб.). При этом мы рассчитываем на продолжение щедрых дивидендных выплат. Считаем, что позитивные финпоказатели будут поддерживать акции эмитента, которые в предстоящие недели имеют неплохие шансы продолжить подъем с целью на уровне 280 рублей", - пишет эксперт в обзоре.

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