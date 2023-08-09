"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Сбербанка

"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

"Сбербанк представил сокращенные результаты за семь месяцев 2023 года по РСБУ. В целом пока все отлично. Стоимость риска слегка превышает прогноз. Как мы предполагаем, это связано либо с более быстрым ростом кредитов физлицам, либо с девальвацией рубля, которая может ухудшить качество заемщиков. Уже после отчета за 2К23 по МСФО мы обновили целевую цену по бумагам Сбербанка до 348 рублей за штуку. Подтверждаем рекомендацию "покупать" как для обыкновенных, так и привилегированных акций эмитента", - пишут эксперты.

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