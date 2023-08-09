Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Polymetal

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Polymetal, сообщается в комментарии эксперта Дмитрия Смолина.

"Выручка эмитента в 1П23 выросла на 25% г/г (до $1,3 млрд) за счет наращивания объема продаж в России и повышения цен на золото. Чистый долг на конец периода достиг $2,6 млрд (+7% г/г), из которых $2,4 млрд приходится на российские активы и только $0,2 млрд составляет задолженность казахстанских. В середине сентября ожидаем публикации финансовых результатов за 1П23 по МСФО. Кроме того, Polymetal, как мы рассчитываем, возобновит выплату дивидендов, что может дать толчок к росту котировок. В 14:00 МСК в среду компания проведет веб-трансляцию (требуется регистрация), в ходе которой ее руководство может назвать сроки возобновления торговли бумагами на AIX и Московской бирже, а также поделиться свежей информацией о потенциальной продаже российских активов и выплате промежуточных дивидендов. Мы позитивно оцениваем представленные операционные результаты за 2К23 и сохраняем по акциям эмитента рейтинг "покупать", - указывает аналитик банка.

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