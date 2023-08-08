"БКС МИ" понизил целевую цену акций Monster Beverage до $65

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Monster Beverage с $69 до $65 за штуку, что предполагает потенциал роста 11% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Акции производителя и дистрибьютора энергетических напитков Monster Beverage остаются привлекательными, несмотря на опасения инвесторов по поводу удорожания сырья, - отмечают аналитики. - У компании впечатляющая история роста, а CAGR выручки и прибыли за 5 лет - в диапазоне 13-15%. Также компания выиграет за счет трансформационной сделки с Coca-Cola. У Monster Beverage низкий долг и высокие оценки, но, на наш взгляд, бумага заслуживает премии с учетом истории роста и прогнозов. Мы подтверждаем оценку прибыли на акцию с учетом сплита на 2023 год на уровне $1,56 и на 2024 год - $1,83. Оба прогноза выше консенсуса".

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