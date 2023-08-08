"Велес Капитал" сохраняет осторожную оценку перспектив цены бумаг Норникеля

"Велес Капитал" сохраняет осторожную оценку перспектив цены бумаг ГМК "Норильский никель" в связи с сохраняющейся неопределенностью относительно выплаты дивидендов и ожидаемой слабой динамикой финансовых результатов эмитента за второе полугодие 2023 года вследствие падения мировых цен на цветные металлы, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова.

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