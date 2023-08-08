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08 августа 2023 года 15:14
Котировки акций ТМК в целом обладают шансами на рост - "Велес Капитал"
Котировки акций "Трубной металлургической компании" (ТМК) в целом обладают шансами на рост, но восходящий импульс слаб, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Акции "ТМК" с технической точки зрения достигли максимума с января 2008 года и в целом обладают потенциалом роста до входа в зону краткосрочной перекупленности, что может позволить им продолжить повышение сначала к сопротивлению 237 руб., а далее - к 260 руб., 276 руб. и 300 руб. Позитивным для покупателей моментом является близость закрытия дивидендного реестра (менее чем через месяц), - пишет эксперт. - С другой стороны, понижательные риски исходят от среднесрочной перекупленности акций, которые при неспособности закрепиться выше сопротивления 222 руб. могут перейти к коррекции и вернуться сначала в район 208 руб., а при более негативном сценарии - к 185 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Гистограмма MACD на дневном графике наряду с падением объемов также указывают на некоторое уменьшение сил "быков". Среднесрочно позитивные сигналы по бумагам эмитента сохраняются выше поддержки на уровне 154 руб." Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТМК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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