Возможна стабилизация курса рубля в диапазоне 95-100 руб./$1 - ПСБ

Возможна стабилизация курса рубля в диапазоне 95-100 руб./$1, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Причины ослабления рубля вскрылись: торговый баланс России с Китаем стал отрицательным, это значит, что импорт в Россию превысил экспорт, - отмечает эксперт. - Таким образом, спрос на валюту, который формируют импортеры, вырос, а предложение, которое исходит от экспортеров, снизилось. Основная причина - рост цен на нефть и последовавшее снижение объемов закупок нефти Китаем. На наш взгляд, во втором полугодии нефть существенно не подешевеет, а увеличение объемов закупок Китаем восстановится только в условиях экономического роста, для чего сейчас предпосылок не наблюдается".

По мнению Попова, в сложившейся ситуации укрепить рубль поможет сокращение объемов импорта, чему посодействует дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Пока аналитик ждет стабилизации курса на уровне 95-100 руб. руб./$1, однако риски движения курса к более высоким уровням, на его взгляд, сохраняются.

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