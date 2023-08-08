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08 августа 2023 года 13:47
Рубль, скорее всего, укрепится до 90 руб./$1 в 3К23 - Инвестбанк Синара
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" ожидают укрепления рубля до 90 руб./$1 в III кв. 2023 года по мере увеличения валютного предложения со стороны экспортеров, отмечается в аналитическом материале банка. "Банк России отмечает, что внутриполитические события конца июня и начала июля не стали весомой причиной ослабления рубля, - пишут эксперты банка Сергей Коныгин, Кирилл Бахтин и Дмитрий Смолин. - Большее влияние оказала конверсия кредитов в портфелях банков, а также дисбаланс импорта и экспорта. По нашему мнению, балансировка открытых валютных позиций банков также может сдвинуть курс рубля, даже сильнее, чем торговые потоки. Важно, что недавний взрывной рост курса USD/RUB до 95 руб./$1 и выше не был следствием ажиотажного спроса на иностранную валюту со стороны населения". Ослабление рубля, по мнению экспертов, связано с растущим импортом, в расчетах по которому рубль стал занимать существенное место. По мере увеличения валютного предложения со стороны экспортеров курс, как полагают они, вернется к 90 руб./$1 в 3К23. На 2П23 аналитики прогнозируют подорожание Brent до $100 за баррель, а цена на нефть Urals продолжит расти по мере сужения дисконта к Brent. "С учетом подорожавшей нефти репатриация экспортерами валютной выручки в 2П23 пройдет в большем масштабе. Кроме того, довольно высокие цены на нефть окажут положительное влияние на валютную ликвидность, что позволит рублю укрепиться с текущих уровней", - прогнозируют стратеги банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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