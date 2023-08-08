Рубль, скорее всего, укрепится до 90 руб./$1 в 3К23 - Инвестбанк Синара

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" ожидают укрепления рубля до 90 руб./$1 в III кв. 2023 года по мере увеличения валютного предложения со стороны экспортеров, отмечается в аналитическом материале банка.

"Банк России отмечает, что внутриполитические события конца июня и начала июля не стали весомой причиной ослабления рубля, - пишут эксперты банка Сергей Коныгин, Кирилл Бахтин и Дмитрий Смолин. - Большее влияние оказала конверсия кредитов в портфелях банков, а также дисбаланс импорта и экспорта. По нашему мнению, балансировка открытых валютных позиций банков также может сдвинуть курс рубля, даже сильнее, чем торговые потоки. Важно, что недавний взрывной рост курса USD/RUB до 95 руб./$1 и выше не был следствием ажиотажного спроса на иностранную валюту со стороны населения".

Ослабление рубля, по мнению экспертов, связано с растущим импортом, в расчетах по которому рубль стал занимать существенное место. По мере увеличения валютного предложения со стороны экспортеров курс, как полагают они, вернется к 90 руб./$1 в 3К23. На 2П23 аналитики прогнозируют подорожание Brent до $100 за баррель, а цена на нефть Urals продолжит расти по мере сужения дисконта к Brent.

"С учетом подорожавшей нефти репатриация экспортерами валютной выручки в 2П23 пройдет в большем масштабе. Кроме того, довольно высокие цены на нефть окажут положительное влияние на валютную ликвидность, что позволит рублю укрепиться с текущих уровней", - прогнозируют стратеги банка.

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