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08 августа 2023 года 12:40
Участники рынка ОФЗ начинают закладывать в цены риск более резкого повышения ставки ЦБ - Росбанк
Участники рынка ОФЗ начинают закладывать в цены риск более резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре, говорится в комментарии Росбанка. Аналитики отмечают, что за 2 недели с июльского заседания Банка России кривая ОФЗ-ПД стала значительно более плоской. Спред между доходностью 10-летних и 2-летних обязательств сжался со 192 б.п. (на закрытие торгов 20 июля) до 144 б.п. в понедельник. "Учитывая динамику курса рубля и нежелание Минфина и ЦБ напрямую вмешиваться в торги, участники долгового рынка начинают закладывать в цены инструментов риск еще более резкого повышения ключевой ставки в сентябре, - пишут эксперты банка. - Одновременно на первичном рынке давление от выпуска новых длинных ОФЗ-ПД перестает быть определяющим. С начала июля Минфин привлек 267 млрд руб. выручки на аукционах новых серий ПК и 43 млрд руб. в новых сериях ИН против 89 млрд руб. для серий ПД. Спред 10-2 года имеет все шансы продолжить снижение в направлении 100 б.п. за счет роста доходностей на коротком участке кривой". Сжатие спреда может ускориться после того, как осядет эффект от погашения выпусков 26215 (250 млрд руб.) и 52001 (237 млрд руб.) на следующей неделе, полагают в банке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
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