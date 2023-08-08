"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Illumina

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций американского производителя интегрированных систем для секвенирования и анализа ДНК Illumina Inc., сообщается в обзоре аналитиков.

"У компании важная роль в разработке генной терапии для широкого спектра медицинских состояний, но ее акции в последнее время пострадали на фоне замедления выручки и рисков претензий антимонопольных регуляторов к покупке GRAIL. Эмитент планирует реанимировать выручку за счет запуска новых систем и услуг секвенирования, но циклы замещения продукции клиентами довольно продолжительны, что не решит проблемы компании в полной мере, - отмечают эксперты. - Мы рассмотрим повышение рекомендации, если в течение нескольких кварталов увидим улучшение рентабельности, возвращение к росту выручки бизнес-сегментов компании и на международных рынках, а также при признаках сильного спроса на новые устройства секвенирования".

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