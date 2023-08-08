Котировки золота могут снизиться к $1900/унц. - "Финам"

Котировки золота могут вернуться на минимумы июня текущего года в районе $1900 за тройскую унцию, говорится в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"Индекс доллара в начале текущей недели показывает динамику, близкую к нейтральной. Схожим образом ведут себя и цены на золото. Три последние сессии котировки драгметалла находятся в диапазоне $1930-1940 за тройскую унцию. На дневном графике видно, что сейчас цена находится чуть выше наклонной линии поддержки. Но в целом общая слабость цен на золото сохраняется, поэтому котировки могут вернуться на минимумы июня в районе $1900 за тройскую унцию", - указывает эксперт.

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