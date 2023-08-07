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07 августа 2023 года 18:36
Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 95-96 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 95-96 руб./$1 на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова. "При этом сохранится высокое давление на российскую валюту, поскольку она потеряет поддержку от механизма бюджетного правила, - добавляет эксперт. - В августе ЦБ перейдет к покупкам юаня вместо продаж, но этот негативный фактор будет нивелирован ежедневными интервенциями центробанка в размере 2,3 млрд руб., о которых регулятор объявил в июле. Чистый ежедневный объем продаж валюты составит 0,5 млрд руб., существенно ниже 3,6 млрд руб. и 1,7 млрд руб. в июне и июле соответственно". Основная фундаментальная причина ослабления рубля - сохраняющееся падение экспортных потоков и высокая доля импорта, полагает Лаврова. Переворот динамики импорта из-за ужесточения монетарной политики и ослабления рубля, по ее мнению, может привести к некоторой стабилизации обменного курса российской валюты, но восстановление экспорта также вызовет укрепление рубля. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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