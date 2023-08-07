Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 95-96 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 95-96 руб./$1 на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Наталья Лаврова.

"При этом сохранится высокое давление на российскую валюту, поскольку она потеряет поддержку от механизма бюджетного правила, - добавляет эксперт. - В августе ЦБ перейдет к покупкам юаня вместо продаж, но этот негативный фактор будет нивелирован ежедневными интервенциями центробанка в размере 2,3 млрд руб., о которых регулятор объявил в июле. Чистый ежедневный объем продаж валюты составит 0,5 млрд руб., существенно ниже 3,6 млрд руб. и 1,7 млрд руб. в июне и июле соответственно".

Основная фундаментальная причина ослабления рубля - сохраняющееся падение экспортных потоков и высокая доля импорта, полагает Лаврова. Переворот динамики импорта из-за ужесточения монетарной политики и ослабления рубля, по ее мнению, может привести к некоторой стабилизации обменного курса российской валюты, но восстановление экспорта также вызовет укрепление рубля.

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