"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, убрав акции "Яндекса" и бумаги (ADS) Ozon и добавив акции "Татнефти" и депозитарные расписки (GDR) Etalon, сообщается в материале.

Текущий состав списка: "Магнитогорский металлургический комбинат " (ММК), TCS Group, "Мечел", "ЛУКОЙЛ" , "АЛРОСА", "Роснефть", Сбербанк, привилегированные акции "Сургутнефтегаза", "Татнефть" и Etalon.

"Мы тактически фиксируем прибыль в акциях "Яндекса" и бумагах Ozon на фоне роста котировок на 37% и 35% с момента добавления в подборку", - указывают аналитики.

"Добавляем обыкновенные акции "Татнефти" на фоне возможного повышения ожиданий по финансовым показателям компании ввиду высоких рублевых цен на нефть и потенциального увеличения коэффициента дивидендных выплат, - пишут эксперты. - Также добавляем депозитарные расписки Etalon на фоне публикации сильных операционных результатов за второй квартал и в ожидании новостей о возможной редомициляции. Денежные поступления по итогам второго квартала выросли на 35% м/м или 42,1% г/г. Мы видим, что ряд эмитентов, зарегистрированных на Кипре, объявили о проведении ВОСА с целью одобрения редомициляции. Ожидаем, что компания может объявить новости о ней в среднесрочной перспективе".

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