Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 94-98 руб./$1 в ближайшее время - УК "Первая"

Рубль по отношению к доллару США, вероятно, будет торговаться в диапазоне 94-98 руб./$1 в краткосрочной перспективе, считает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

"Негативное влияние на котировки рубля на прошлой неделе оказали сообщения о том, что Минфин не приостановит действие бюджетного правила и в рамках него будет покупать ежедневно валюту в объеме 1,8 млрд руб. При этом важно отметить, что ЦБ РФ тем не менее будет осуществлять нетто-продажи иностранной валюты на сумму не менее 0,5 млрд руб. ежедневно с 7 августа по 6 сентября 2023 года (0,5 млрд руб. продаж складывается как 2,3 млрд руб. продаж в связи с использованием средств ФНБ минус 1,8 млрд руб. покупок в рамках бюджетного правила; при этом в рамках бюджетного правила регулятор может покупать не только иностранную валюту, но и золото). Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе курс рубля к доллару будет находиться в диапазоне 94-98 руб./$1", - пишет эксперт в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.