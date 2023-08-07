"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Xinyi Solar до HKD7,07

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Xinyi Solar Holdings Ltd. до 7,07 гонконгского доллара (HKD) за штуку ввиду ограниченного потенциала восстановления рентабельности во втором полугодии 2023 года и снижения средней оценки компаний в секторе, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

Рекомендация для указанных бумаг была понижена экспертами с "покупать" до "держать".

Xinyi Solar Holdings Ltd. - один из ведущих в мире производителей стекла для солнечных панелей.

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