Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Amazon

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Amazon.com Inc. на долгосрочную перспективу, сообщается в комментарии аналитиков.

"После выхода отличной отчетности за 2К23, подтвердившей восстановление международного розничного бизнеса, котировки бумаг эмитента "взлетели" в пятницу на 8,3%. Мы считаем, что зарубежное направление продолжит показывать положительную динамику во 2П23, что хорошо отразится и на итогах года", - указывают эксперты.

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