"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Qualcomm

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Qualcomm Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $165 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Прогнозы менеджмента эмитента на финансовый 4К23 ниже консенсуса, поскольку слабые продажи смартфонов в мире и сокращение запасов у производителей оборудования и дистрибьюторов по-прежнему сказываются на выручке компании. Вялый спрос на смартфоны может сохраниться до конца календарного 2023 года, но выравнивание запасов может в текущем квартале меньше влиять на бизнес компании. На фоне сильного портфеля кремниевых продуктов и интеллектуальной собственности компании бумага выглядит очень привлекательно", - указывают эксперты.

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