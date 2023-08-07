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07 августа 2023 года 15:04

"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Qualcomm

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Qualcomm Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $165 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Прогнозы менеджмента эмитента на финансовый 4К23 ниже консенсуса, поскольку слабые продажи смартфонов в мире и сокращение запасов у производителей оборудования и дистрибьюторов по-прежнему сказываются на выручке компании. Вялый спрос на смартфоны может сохраниться до конца календарного 2023 года, но выравнивание запасов может в текущем квартале меньше влиять на бизнес компании. На фоне сильного портфеля кремниевых продуктов и интеллектуальной собственности компании бумага выглядит очень привлекательно", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-QUALCOMM-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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