Бумаги РусАгро сохраняют потенциал роста до 1250 руб. - "Тинькофф Инвестиции"

Депозитарные расписки "РусАгро" сохраняют потенциал роста до 1250 руб. за штуку, полагает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Маргарита Яковлева.

"Крупный российский агрохолдинг "РусАгро" отчитался о финансовых результатах первого полугодия 2023-го года. Пока что результаты агрохолдинга не радуют: EBITDA и рентабельность упали в каждом направлении работы группы. В сахарном сегменте это обусловлено снижением качества свеклы и увеличением удельных затрат на производство сахара. Сельскохозяйственный сегмент показал падение EBITDA из-за снижения цен на продукцию при одновременном наращивании объемов реализации. Позитивом отметился масложировой сегмент - рентабельность по EBITDA снизилась всего на 1 п.п. Это хороший результат с учетом низких цен на масло. В I половине 2023 года "РусАгро" показала положительный свободный денежный поток и сократила чистый долг. Расписки компании еще имеют потенциал роста. Наша целевая цена - 1250 рублей за бумагу", - пишет эксперт.

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