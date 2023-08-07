Возможно снижение пары доллар/рубль в диапазон 95-96 руб./$1 к концу недели - Freedom Finance Global

Возможно снижение пары доллар/рубль в диапазон 95-96 руб./$1 к концу недели, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Рубль ожидаемо продолжает слабеть, поскольку долларовой ликвидности на бирже по-прежнему не хватает, - отмечает эксперт. - Ставка однодневного свопа сейчас находится в районе 25% годовых. Налоговых выплат на этой неделе не планируется, поэтому продажи валюты со стороны экспортеров не смогут оказать поддержки рублю. На его укрепление рассчитывать не приходится, так как сокращение чистого экспорта на фоне отсутствия (за рядом исключений) обязательств по репатриации и продажи валютной выручки ожидаемо приводят к давлению на курс".

По мнению Ващенко, ослабление российской валюты станет драйвером нового ускорения инфляции и усиления инфляционных ожиданий осенью. Тем не менее, достижение психологически важной отметки 100 руб./$1, на взгляд аналитика, в ближайшие дни маловероятно.

"Обострение ситуации с ликвидностью, вероятнее всего, носит краткосрочный характер, поэтому я не исключал бы снижение пары USD/RUB в диапазон 95-96 руб./$1 до конца недели. Но в отсутствие мер регулирования долгосрочный тренд на ослабление рубля сохранится", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

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