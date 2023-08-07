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07 августа 2023 года 12:25
Акции Татнефти сохраняют инвестиционную привлекательность - ПСБ
Акции "Татнефти" сохраняют инвестиционную привлекательность, бумаги недооценены по сравнению с другими представителями отрасли, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Совет директоров "Татнефти" 14 августа рассмотрит вопрос о дивидендах за I полугодие. Исходя из отчета за I полугодие по РСБУ и дивидендной политики компании выплачивать не менее 50% чистой прибыли по МСФО или РСБУ (в зависимости от того, что больше), сформирована база для выплаты около 27,5 руб./акцию. Если коэффициент будет увеличен, то дивиденд будет выше соответственно, - указывает аналитик в комментарии. - В целом акции эмитента интересны для инвестиций. У компании есть своя эффективная переработка, стабильный сбыт внутри страны и экспорт нефти по газопроводу Дружба. В 2023 году "Татнефть" также приобрела турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit, что позволит улучшить логистику и закрепиться на растущем турецком рынке. "Татнефть" старается стабильно выплачивать дивиденды, и ее акции недооценены по сравнению с другими представителями отрасли". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТАТНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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