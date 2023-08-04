"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ford Motor с целевой ценой $16 за штуку, что соответствует потенциалу роста 22% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Компания столкнулась с неопределенной ситуацией в экономике и высокими расходами, включая затраты на переход к электромобилям и подключаемым услугам, но начала видеть улучшения в связи с удешевлением расходов на сырье и оптимизацией логистики, - пишут аналитики. - Также Ford выиграет от роста объемов в отрасли (частично за счет реализации отложенного спроса), запуска новой продукции и роста цен".

Эксперты повысили оценку прибыли на 2023 год с $1,74 до $2,01 на фоне отчета за 2К23 и прогнозов снижения стоимости сырья.

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