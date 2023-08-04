Акции Распадской, РусАла и Белуги будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс

Акции "Распадской", "РусАла" и "Белуга Групп" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

10 августа "Распадская" опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие. По мнению аналитика, стоит обратить повышенное внимание на показатель EBITDA и FCF.

"Определяющим фактором в инвестиционном кейсе "Распадской" остается зарубежная регистрация материнского ЕВРАЗа. Пока эта ситуация сохраняется, угольная компания вряд ли будет выплачивать дивиденды. Акции "Распадской" выглядят перегретыми после роста последних недель, осцилляторы перекуплены. В случае начала коррекции первым ориентиром может выступить зона около 335-340 руб.", - пишет Пучкарев.

"РусАл" отчитается по МСФО за I полугодие 11 августа. В целом результаты ожидаются слабыми на фоне удорожания логистики и снижения самообеспеченности сырьем, отмечается в комментарии. В то же время ситуация с оборотным капиталом может начать постепенно нормализоваться.

"РусАл", в отличие от рынка в целом, практически не вырос за последнее время, - констатирует Пучкарев. - Отчасти в бумагу закладываются слабые результаты за I полугодие, отсутствие поступлений дивидендов от "Норникеля". Тем не менее отставание бумаг с начала года может сделать их более устойчивыми к ухудшению сентимента на рынке. Коррекция может ограничиться зоной 42,5-43 руб. В то же время, если результаты порадуют рынок, потенциал подъема ограничен лишь уровнями 50-51 руб.".

"Белуга Групп" 10 августа планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за I полугодие. В фокусе динамика выручки, чистой прибыли. Ожидания по отчету позитивные, подчеркивает аналитик. Примерно в это же время могут появиться новости по дивидендам за I полугодие.

"Акции Beluga Group сильно выросли за последние дни и выглядят крайне перегретыми, - указывает Пучкарев. - Текущий подъем можно связать с притоками спекулятивного капитала в бумагу. Несмотря на долгосрочные позитивные ожидания, вход в акции по текущим уровням не выглядит интересным. Оправдать высокую цену могли бы крупные дивиденды по итогам I полугодия 2023 года, но уверенности в сильном росте выплат нет".

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