"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 95 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 95 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,79%, стоп-приказ: 84 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

На форуме "Россия - Африка" генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев заявил, что санкции в отношении России и ее алмазодобывающей отрасли не играют определяющей роли. Скорее всего, это может означать стабилизацию дивидендных выплат, полагают в "Финаме". По предварительному прогнозу, прибыль на акцию может составить 6,79 рубля. Выплаты будут проводиться в октябре.

"С технической точки зрения восходящая тенденция продолжается, и есть вероятность резкого роста котировок. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 84 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,22", - пишут эксперты.

"АЛРОСА" - российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов.

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