Вероятно достижение парой рубль/доллар уровня 95-100 руб./$1 в августе - Альфа-банк

Вероятно достижение парой рубль/доллар уровня 95-100 руб./$1 в августе, полагают аналитики Альфа-банка.

"Главный вывод из макростатистики за июнь заключается в том, что ограничения на рынке труда становятся серьезной проблемой, - говорится в комментарии. - Сочетание быстрого восстановления при ограничениях на рынке труда, судя по всему, свидетельствует об ограничениях в части предложения в экономике, что создает условия для восстановления импорта. Так как экспортные мощности РФ уязвимы к геополитическим факторам, торговый баланс страны находится под давлением. В июне текущий счет был сведен с дефицитом $1,4 млрд, в результате чего профицит текущего счета за 1П23 составил всего $20 млрд. ЦБ РФ недавно понизил свой прогноз профицита текущего счета на 2023 год до $26 млрд, что указывает на то, что перспективы на 2П23 очень слабые. Неудивительно, что курс рубля находится под давлением, и мы ожидаем, что рубль достигнет 95-100 руб./$1 в этом месяце".

По мнению экспертов, рынок пока не заложил в ценах риски повышения ключевой ставки: данные по июню поддержали недавнее решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 100 б. п. до 8,5%. "Очень жесткий рынок труда и прогноз по рублю указывают на то, что цикл повышения ставки может продлиться дольше, чем ожидалось изначально, и мы сейчас ожидаем, что ставка ЦБ РФ может дойти до уровня 11-12% к лету 2024 года. Мы не уверены, что российский рынок полностью учитывает этот сценарий и, таким образом, ожидаем, что рынку еще предстоит учесть его", - пишут стратеги банка.

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