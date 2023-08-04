"Финам" сохраняет рейтинг акций CGN Power на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" по акциям CGN Power на Гонконгской бирже с прогнозной стоимостью 2,45 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 27% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"31 июля стало известно, что CGN Power получила разрешение на строительство двух дополнительных энергоблоков АЭС Ningde общей мощностью 2,4 ГВт, - пишут аналитики. - Это доводит совокупную установленную и законтрактованную мощность под управлением одного из крупнейших операторов АЭС в Поднебесной до 41,4 ГВт. Акции CGN Power в целом выглядят тихой гаванью на китайском фондовом рынке, поскольку перспективы и стратегия компании весьма четкие в свете важности атомной энергетики для надежности энергосистемы КНР, которая с каждым годом все сильнее полагается на возобновляемую энергетику: например, в последнее время компания вводит минимум один энергоблок в год, что позитивно сказывается на выработке".

CGN Power - электроэнергетическая компания, управляющая группой атомных электростанций Китая. Холдинг преимущественно занимается строительством и эксплуатацией АЭС, оптовым сбытом электроэнергии сетевым компаниям и НИОКР в области атомной энергетики.

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