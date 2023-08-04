"БКС МИ" повысил целевую цену акций Amazon до $160

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Amazon.com Inc. со $130 до $160 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается на портале БКС Экспресс.

"Ожидаем улучшения рентабельности компании за счет сокращения персонала и нормализации роста выручки. Облачный сегмент AWS (Amazon Web Services) - ключевой драйвер роста компании. Amazon занимает ведущую долю на рынке облачных вычислений по модели "инфраструктура как услуга" (IaaS) и "платформа как услуга" (PaaS). В ближайшие пять лет рынок облачных вычислений, согласно оценкам, будет расти на 20% в год, и мы ожидаем, что Amazon сохранит лидерство. Amazon обладает скрытым потенциалом и в медиа. В портфеле активов Amazon - Prime Video, Amazon Music, Twitch, Audible, Studios, которые, на наш взгляд, недооценены рынком (учитывая более высокую рентабельность и темпы роста) и представляют дополнительный потенциал роста оценки", - отмечают эксперты.

Amazon - мировой лидер в трех сегментах: интернет-магазинов, площадок для электронной торговли и поставщиков облачных услуг.

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