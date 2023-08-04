Валютный курс может превысить отметку 100 руб./$1 во 2П23 - "Тинькофф Инвестиции"

Валютный курс может превысить отметку 100 руб./$1 во II полугодии 2023 года, говорится в комментарии "Тинькофф Инвестиций".

"Доллар достиг цены в 95 рублей, обновив максимум с марта 2022 года, - констатируют аналитики. - Причины ослабления рубля все те же - сокращение профицита по счету текущих операций (сжатие экспорта при восстановлении импорта), повышенные оттоки капитала из страны, а также сезон отпусков, который создает дополнительный спрос на валюту. Несмотря на то, что в рамках бюджетного правила Минфин с 7 августа по 6 сентября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота 40,5 млрд рублей, в предстоящем месяце эти покупки будут компенсироваться продажами валюты из Фонда национального благосостояния, которые регулятор начал с 1 августа".

С учетом текущей конъюнктуры на мировом рынке нефти, а также существенного сужения дисконта Urals к Brent (в июле до $15,7 за баррель), аналитики "Тинькофф Инвестиций" ожидают, что в ближайшие месяцы рубль может краткосрочно укрепиться до 88-90 руб./$1. Однако они полагают, что во II полугодии 2023 года курс может превысить отметку в 100 руб./$1.

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