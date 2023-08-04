Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Ростелекома на уровне "держать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций "Ростелекома" на уровне "держать" на фоне опубликованной отчетности за 2К23, сообщается в аналитическом материале банка.

"Ростелеком" впервые с начала прошлого года опубликовал квартальные результаты по МСФО. Выручка выросла на 14% г/г, однако показатель OIBDA уменьшился на 1% г/г, что предполагает снижение рентабельности по OIBDA на 6,6 п. п до 38,4%. Чистый долг на конец квартала составил 472 млрд руб., или 1,8 OIBDA за предыдущие 12 месяцев. Опубликованные "Ростелекомом" результаты за 2К23 показывают, что компания достаточно успешно адаптируется к нынешним операционным и макроэкономическим условиям. Вместе с тем они в целом соответствуют предпосылкам, заложенным в нашу финансовую модель по компании, и мы подтверждаем по бумагам эмитента рейтинг "держать". При этом сам факт возобновления раскрытия отчетности по МСФО уже можно считать позитивным фактором, который должен оказать кратковременную поддержку котировкам", - пишет аналитик Константин Белов.

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