"Финам" рекомендует держать акции Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF и понижает целевую цену сo $140 до $132 за бумагу, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции фонда предназначены для инвесторов, которым нужен экономичный и удобный способ инвестировать в физический палладий, поскольку чистых добытчиков палладия не существует. Цены на палладий в этом году ведут себя слабо, так как процесс восстановления экономики Китая развивается не так активно, как планировалось. Тем не менее в перспективе ближайших 6-12 месяцев кредитные ставки в развитых странах, видимо, пойдут вниз, что поддержит деловую активность в промышленности и может создать повышенный спрос", - пишет аналитик Александр Потавин.

Aаberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF является единственным чисто палладиевым ETF на рынке США. Торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером PALL. Инвестиционная цель этого биржевого фонда в том, чтобы его акции отражали изменение цены палладия за вычетом расходов на деятельность фонда.

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