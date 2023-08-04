Потенциал для продолжения восходящей волны на рынке нефти сохраняется - "БКС МИ"

Потенциал для продолжения восходящей волны на рынке нефти сохраняется, говорится в комментарии "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Цены на нефть возобновили рост, оперативно отыграв просадку среды. Поддержку оказали заявления мейджоров ОПЕК+, - отмечают аналитики. - Саудовская Аравия объявила, что продлит добровольное сокращение добычи в размере 1 млн б/с на сентябрь, а Россия в этом же месяце все еще будет держать экспорт на 300 тыс. б/с ниже базового уровня. Таким образом, прогноз поставок на сентябрь будет пересмотрен на 1,3 млн б/с вниз, что предполагает более глубокий дефицит и более сильное повышательное давление на нефтяные котировки. Официальная встреча ОПЕК+ сегодня вряд ли принесет что-то новое. На последних заседаниях основная интрига была в добровольных сокращениях, в то время как на уровне альянса квоты распланированы уже на 2024 год".

Фьючерсы на Brent вновь торгуются выше $85 за баррель. По мнению экспертов "БКС МИ", потенциал для продолжения восходящей волны сохраняется, но перед выходными участники торгов могут избегать активных действий. Цель растущего тренда лежит в диапазоне $87-90 за баррель.

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