Инвестбанк Синара обновил оценку акций PetroChina и Sinopeс

"Инвестиционный банк Синара" присвоил рейтинг "держать" акциям PetroChina Co. и Sinopeс, сообщается в аналитическом материале экспертов банка Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"После впечатляющего роста котировок акций PetroChina на 55% с начала года мы не видим в них существенного потенциала и понижаем рейтинг до уровня "держать". Рынок, по-видимому, уже закладывается на достижение в 2023 год допандемийного объема переработки, а значит, на мощный рост за счет фактора объема надеяться не приходиться. PetroChina, чья выручка на 40% формируется реализацией нефти и газа, может демонстрировать отличные результаты при высоких сырьевых ценах, но показатели серьезно ухудшатся после завершения текущего цикла. Рейтинг по акциям Sinopeс мы оставляем без изменения ("держать"): компания в большей мере зависит от покупного сырья и продажи нефтехимии, где цены "привязаны" к потребительскому сегменту, а создание ценности для акционеров видим в более отдаленной перспективе, когда цены на нефть снизятся", - пишут аналитики.

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