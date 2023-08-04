Риски роста пары доллар/рубль выше 95 руб./$1 сохранятся на следующей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Риски роста пары доллар/рубль выше 95 руб./$1 сохранятся на следующей неделе, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в четверг продолжил слабеть. Минфин объявил о начале покупок юаней и золота с 7 августа объемом в 1,8 млрд руб. в день. Тем не менее с учетом ранее анонсированных ЦБ операций по зеркалированию инвестиций из ФНБ в чистом объеме продажа юаней в августе продолжится, хоть и в незначительном размере (~0,5 млрд руб. в день). В пятницу курс USD/RUB находится у 94,4 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. В целом на фоне улучшившейся ситуации на нефтяном рынке у рубля остается потенциал к укреплению. Тем не менее в ближайшее время риски роста курса USD/RUB выше 95 руб./$1 сохранятся, особенно с понедельника, когда продажи по бюджетному правилу снизятся с текущих", - пишут эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.