Freedom Finance Global позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций PayPal Holdings и подтверждает целевую цену на уровне $85 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Алены Попцовой.

Результаты PayPal за II квартал превзошли консенсус, подчеркивает эксперт. Рост расходов на платформах компании ускорился, а гайденс менеджмента на третий квартал оказался сильнее среднерыночных ориентиров. В то же время инвесторов разочаровало снижение операционной маржи PayPal из-за увеличения резервов под кредитные убытки.

"Как и многие конкуренты в индустрии электронной коммерции, за последний год PayPal столкнулась с замедлением роста объемов онлайн-продаж, поскольку потребители вернулись к покупкам в офлайн-магазинах и сокращают расходы на дискреционные категории товаров в условиях инфляции и роста стоимости кредитования, - пишет аналитик инвесткомпании. - Мы по-прежнему позитивно оцениваем долгосрочные перспективы компании, но полагаем, что ухудшение макросреды во второй половине этого года при росте стоимости кредитования окажет давление на потребительскую активность и, соответственно, будет сдерживать рост доходов PayPal в краткосрочной перспективе".

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