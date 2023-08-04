Рубль может удержаться в пятницу на уровне 94,5 руб./$1 - SberCIB

Рубль может удержаться в пятницу на уровне 94,5 руб./$1 при отсутствии новых негативных событий, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Минфин России в четверг объявил о начале покупок валюты по бюджетному правилу. Их объем будет меньше, чем дополнительные продажи юаней ЦБ, поэтому на рынке они проводиться не будут. Вместе с тем Минфин отметил, что рассматривается возможность сокращения использования ФНБ для финансирования расходов бюджета, и это может быть компенсировано отказом от покупок валюты по бюджетному правилу в будущем. Неопределённость в этом вопросе негативно сказывается на курсе рубля, который в четверг ослаб почти до 95 руб./$1. В пятницу утром он восстановился до 94,5 руб./$1, и если не произойдёт новых негативных событий, рубль может удержаться на этом уровне", - пишут эксперты.

Баррель Brent в четверг подорожал на $1,94, до $85,14. Саудовская Аравия объявила, что продолжит снижение добычи в сентябре, а в дальнейшем может продлить или увеличить его. Россия также объявила, что снизит экспорт нефти в сентябре, но в меньшем объёме, чем в августе. Утром в пятницу нефть торгуется чуть выше уровней закрытия четверга и в течение дня останется в диапазоне $85-86 за баррель, полагают в SberCIB.

"Доходности краткосрочных ОФЗ (сроком до 5 лет) в четверг повысились в среднем на 15 б. п., а у более длинных выпусков - лишь на 1-5 б. п. Основной причиной, видимо, было ослабление рубля, а также повышенные премии на аукционах в среду. В пятницу доходности ОФЗ продолжат следовать за рублём и, вероятно, повысятся ещё на несколько базисных пунктов", - отмечается в комментарии.

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