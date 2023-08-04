Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии, в фокусе дня будут:

- Отчёт Минтруда США по занятости за июль;

- Розничные продажи в еврозоне за июнь;

- Заседание совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК;

- Отчётность "ЭЛ5-Энерго" за I половину 2023 года по РСБУ;

- Отчётность "ТГК-1" за II квартал 2023 года по МСФО.

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