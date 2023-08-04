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04 августа 2023 года 10:15
Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB
Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии, в фокусе дня будут: - Отчёт Минтруда США по занятости за июль; - Розничные продажи в еврозоне за июнь; - Заседание совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК; - Отчётность "ЭЛ5-Энерго" за I половину 2023 года по РСБУ; - Отчётность "ТГК-1" за II квартал 2023 года по МСФО. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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04 августа 2023 года 13:37
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