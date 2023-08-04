.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок акций поддерживается слабым рублем и сильными отчетами компаний - "Алор Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 августа 2023 года 09:51
Рынок акций поддерживается слабым рублем и сильными отчетами компаний - "Алор Брокер"
Рынок акций поддерживается слабым рублем и сильными отчетами компаний за I полугодие, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Российский рынок акций в четверг продолжил не очень логичный подъем, прибавив за день 1,3% и уткнувшись в сопротивление 3150 пунктов по индексу Мосбиржи. Его пробой откроет дорогу к следующей цели - 3300 пунктов. Сейчас рынок акций поддерживается слабым рублем и сильными отчетами эмитентов за полугодие", - отмечает эксперт. Среди "медвежьих" факторов Антонов выделяет огромную техническую перекупленность индекса Мосбиржи. "Ждем в пятницу поддержки "быков" со стороны нефти, - пишет аналитик. - Вчера Саудовская Аравия заявила о продлении на сентябрь дополнительного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Более того, саудиты могут пролонгировать это сокращение в последующие месяцы и даже еще больше снизить объем добычи. Нефть на этой новости вчера подорожала на 2%, и немного подрастает сегодня с утра. Стоит отметить, что в последние дни нефть обычно выглядит сильнее после полудня, нежели чем на азиатских торгах". Сопротивление по нефти лежит в районе $87-88 за баррель, и оно, по мнению Антонова, вполне может быть как минимум протестировано. В пятницу заседает мониторинговый комитет ОПЕК+. От него никто не ждет важных решений, но, во-первых, могут быть сюрпризы, а, во-вторых, наверняка мы услышим словесную поддержку высоких цен на нефть со стороны нефтяных чиновников, полагает эксперт. "При таких ожиданиях вполне логично покупать нефтянку. Однако в четверг акции сектора были очень слабыми, несмотря на рост цены на нефть и падение курса рубля. Возможно, это произошло потому, что основная спекулятивная активность была сосредоточена в других бумагах", - допускает аналитик "Алор Брокер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
04 августа 2023 года 13:37
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций "Ростелекома" на уровне "держать" на фоне опубликованной отчетности за 2К23, сообщается в аналитическом материале банка. "Ростелеком" впервые с начала прошлого года опубликовал квартальные результаты по МСФО. Выручка выросла на 14% г/г,... читать дальше
.04 августа 2023 года 13:12
"Финам" рекомендует держать акции Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF и понижает целевую цену сo $140 до $132 за бумагу, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции фонда предназначены для инвесторов, которым нужен экономичный и удобный способ инвестировать в физический... читать дальше
.04 августа 2023 года 12:50
Потенциал для продолжения восходящей волны на рынке нефти сохраняется, говорится в комментарии "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Цены на нефть возобновили рост, оперативно отыграв просадку среды. Поддержку оказали заявления мейджоров ОПЕК+, - отмечают аналитики. - Саудовская Аравия объявила, что... читать дальше
.04 августа 2023 года 12:27
"Инвестиционный банк Синара" присвоил рейтинг "держать" акциям PetroChina Co. и Sinopeс, сообщается в аналитическом материале экспертов банка Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева. "После впечатляющего роста котировок акций PetroChina на 55% с начала года мы не видим в них существенного потенциала... читать дальше
.04 августа 2023 года 12:05
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Apple Inc. со $180 до $200 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева. Рекомендация сохранена на уровне "покупать". Apple (AAPL) представила сильные результаты по итогам II квартала текущего года, однако прогнозы... читать дальше
.04 августа 2023 года 11:44
Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Ростелекома" по результатам отчетности компании за I полугодие 2023 года, сообщается в комментарии инвестбанка. "Выручка "Ростелекома" за первое полугодие достигла 325 млрд руб. (плюс 14,5% г/г), OIBDA - 135 млрд... читать дальше
.04 августа 2023 года 11:24
"Финам"подтверждает рейтинг акций Cummins Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $314 за бумагу, что соответствует потенциалу роста 20% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. Один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей и систем выработки электроэнергии... читать дальше
.04 августа 2023 года 10:48
Freedom Finance Global позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций PayPal Holdings и подтверждает целевую цену на уровне $85 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Алены Попцовой. Результаты PayPal за II квартал превзошли консенсус, подчеркивает эксперт. Рост... читать дальше
.04 августа 2023 года 10:15
Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии, в фокусе дня будут: - Отчёт Минтруда США по занятости за июль; - Розничные продажи в еврозоне за июнь; - Заседание совместного министерского мониторингового комитета... читать дальше
.04 августа 2023 года 09:37
Уолл-стрит снизилась в четверг третью сессию подряд на корпоративных отчетах. Фондовые индексы АТР не показывают единой динамики. Нефть слабо дорожает после резкого подъема накануне, Brent у $85,3 за баррель читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.