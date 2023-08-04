Вероятно продолжение роста доходности ОФЗ в пятницу - ПСБ

Вероятно продолжение роста доходности ОФЗ в пятницу с уменьшением угла наклона кривой, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Индекс цен гособлигаций RGBI в четверг потерял 0,13%, доходность индекса выросла до 10,35% (+5 б.п.). Более сильно корректировались гособлигации срочностью до 5 лет. Основным драйвером смещения вверх кривой доходности ОФЗ мы видим ослабление курса рубля. Девальвация российской валюты усиливает инфляционные ожидания и снижает привлекательность облигаций с фиксированной ставкой купона", - пишет эксперт.

Дополнительное давление на котировки российских облигаций, по мнению Монастыршина, оказывает ухудшение настроений на глобальных рынках после снижения кредитного рейтинга США агентством Fitch до "AA+".

"При текущей динамике макроэкономических показателей в России, на наш взгляд, высока вероятность повышения ключевой ставки ЦБР на сентябрьском заседании до 9,5% (+100 б.п.) и до 10% в четвертом квартале. С учетом этого, ждем продолжения роста доходности ОФЗ с уменьшением угла наклона кривой", - прогнозирует аналитик банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.