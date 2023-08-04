Возможно ослабление рубля до 100 руб./$1 и выше к концу года - "Ингосстрах-Инвестиции"

Возможно ослабление рубля до уровней немного выше 100 руб./$1 к концу 2023 года при стабильном экспорте, полагает главный макроэкономист управляющей компании "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.

"Национальная валюта продолжает догонять свои равновесия, которые быстро удалялись вверх несколько кварталов из-за восстановления импорта, - пишет эксперт. - Тренд на восстановление импорта может завершиться уже в этом квартале, после чего сильный фактор давления исчезнет. Но далее на курс начнёт давить ускоряющаяся инфляция. Мы не видим никакого горизонтального уровня в моделях, по крайней мере, до середины 2024 года. К тому времени и фактор инфляции перестанет влиять на курс, ситуация на валютном рынке станет сбалансированной, и её динамика будет зависеть во многом от цен на нефть, газ и сталь".

Без сомнения, для бюджета ситуация является благоприятной, полагает Прокудин, т. к. цены на нефть стабильны, и цена Urals даже подрастает.

"Однако, если рублёвые нефтегазовые доходы превысят плановые значения, это приведёт к переходу ФНБ от продажи валюты к её покупке, что дополнительно надавит на рубль, - предупреждает стратег. - На конец года в базовом сценарии (стабильный экспорт) мы ожидаем курс USD/RUB немного выше 100 руб./$1".

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