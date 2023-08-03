"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции Automatic Data Processing с целевой ценой $275 за штуку, что соответствует потенциалу роста 11% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Лидер в сегменте облачных услуг для бизнеса не имеет долга и обладает опытной управленческой командой: оба фактора мы считаем важными в текущей экономической ситуации, - отмечают аналитики. - Компания дала сигнал уверенности в прогнозе, повысив дивиденды на 20%, текущая доходность - порядка 2%. С технической точки зрения акции на ранней стадии "бычьего" тренда более высоких максимумов и минимумов. Оценки справедливы, компания будет показывать стабильные результаты, и инвесторы со временем смогут получить доходность выше рынка. Акции Automatic Data Processing подходят в качестве базового актива для диверсифицированных портфелей".

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