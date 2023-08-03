SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него "Самолет" и "Эталон" и добавив бумаги HeadHunter, ЦИАН и "Распадской", отмечается в комментарии инвестбанка.

Таким образом, в подборку вошли HeadHunter, ЦИАН, "Распадская", "Черкизово", "ТМК", "Сегежа Групп", "Белуга Групп", "Россети Центр", Globaltrans и "Артген биотех".

"Нашу подборку покидают девелоперы - ГК "Самолет" и Группа "Эталон". Акции "Самолета" достигли нашей целевой цены. Мы включили акции "Самолета" в подборку в момент ее создания (2 ноября 2022 года). С тех пор они подорожали на 49,6%. Расписки Группы "Эталон" находятся в шаге от целевой цены. После их включения в подборку (12 мая 2023 года) они выросли в цене на 42,4%", - пишут аналитики.

Эксперты SberCIB включили в подборку расписки HeadHunter и ЦИАН. HeadHunter в середине августа может представить хорошие результаты за 1П23. На взгляд стратегов, компания выигрывает от того, что сейчас рекрутеры тратят больше времени и средств на поиск кандидатов. Результаты ЦИАН за 1П23 также могут оказаться неплохими - на рынке недвижимости наблюдалась повышенная активность.

"Мы также добавляем в подборку акции "Распадской", - указывают в SberCIB. - Ослабление рубля поддерживает финансовые показатели компании. В настоящий момент регистрация Evraz (основной акционер "Распадской") в недружественной юрисдикции является ключевым препятствием для возобновления дивидендных выплат. Решение этого вопроса (посредством "переезда" Evraz или получения средств его бенефициарами) позволило бы "Распадской" выплачивать дивиденды с двузначной доходностью.

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