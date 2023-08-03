"Тинькофф Инвестиции" повысили целевую цену акций Сбербанка до 296 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии.

"При сохранении текущих темпов роста прибыль по итогам 2023 года превысит результаты 2021 года, - прогнозирует аналитик Ляйсян Хусяинова. - При этом по мультипликатору P/B акции уже торгуются на отметке около 1,04x (чуть выше справедливого уровня в 1,0x) и в моменте компанию нельзя назвать недооцененной".

Сбер отчитался о рекордной прибыли за I полугодие 2023 года, отмечается в комментарии. Банк продолжает показывать превосходящие уровень 2021 года результаты по чистой прибыли. Сравнительные показатели за 2022 год банк не раскрывает, но прибыль за II квартал и I полугодие 2023 года на 17% выше аналогичных показателей 2021 года, указывает Хусяинова. Растет и рентабельность капитала - 26% по итогам квартала. По итогам 2023 года менеджмент банка подтверждает ранее озвученные планы по сохранении рентабельности капитала на уровне не менее 22%.

"Сильный рост продолжают демонстрировать чистые процентные и комиссионные доходы, при этом стоимость риска по кредитам составила 1,2% и укладывается в озвученный ранее диапазон в 100-130 базисных пунктов по итогам 2023 года. Что касается достаточности базового капитала, то она снизилась до уровня в 13,8%. На уменьшение показателя повлияла выплата дивидендов за 2022 год в размере 565 млрд руб. (фактическое сокращение составило около 1,3% за квартал)", - пишет эксперт "Тинькофф Инвестиций".

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