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03 августа 2023 года 14:18
Вероятно повышение ставки ЦБ РФ до 9,5% на сентябрьском заседании - ПСБ
Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п., до 9,5% на сентябрьском заседании, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Инфляция за последнюю неделю июля замедлилась до 0,13% по сравнению с 0,23% неделей ранее, - констатирует эксперт. - При этом, оценочно, в конце июля уровень инфляции был около 4,4% г/г (в конце июня - 3,3% г/г), что выше инфляционного таргета ЦБ РФ (4%). Инфляционный импульс явно утратил силу. За минувшую неделю впервые с середины июня возобновилось сезонное снижение цен на продукты питания. В секторе услуг также устойчиво охлаждается ценовая динамика на фоне близкого завершения отпускного сезона. Рост цен на непродовольственные товары - основной драйвер инфляции, но ему сложно будет быстро тянуть ценовой индекс вверх в условиях стабилизации цен на услуги продукты питания". По мнению аналитика банка, инфляционные риски все еще значимы на фоне продолжающегося ослабления рубля. "Тренд инфляции пока в рамках базового прогноза ЦБ (5-6,5% на конец текущего года), поэтому мы не повышаем прогнозный предел ключевой ставки (10%) и сохраняем прогноз по ставке на сентябрь (+100 б.п. до 9,5%)", - указывает Попов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБР-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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