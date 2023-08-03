"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ConocoPhillips с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: $104, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет 3 августа. Ожидается рост выручки до $14,98 млрд и прибыли на акцию $2. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость, полагают аналитики.

"С технической точки зрения бумага находится в рамках растущего тренда после преодоления сильного уровня $110,5. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $104 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,11", - указывают в "Финаме".

ConocoPhillips - американская нефтяная компания, которая осуществляет добычу нефти и газа в США, Норвегии, Канаде, Австралии и других странах.

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