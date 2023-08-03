"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций China Overseas Land & Investment до HKD25,98

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций китайского государственного застройщика China Overseas Land & Investment на 6%, до HKD25,98, на фоне улучшения аппетита к риску инвесторов, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация сохранена на уровне "покупать".

"Выручка компании за 6M23 значительно превзошла аналоги (+30% г/г), годовой план продаж на 2023 год выполнен на 51% в 1П23, - пишут аналитики. - По нашим оценкам, выручка компании в 1П23 упала на 4% г/г, до CNY99,98 млрд, а базовая чистая прибыль (без учета прибыли и убытков от курсовых разниц) снизилась на 20% г/г, до CNY 14 млрд на фоне высоких баз. Без учета влияния прибыли по сделкам M&A показатель снизился примерно на 6% г/г в 1П23".

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