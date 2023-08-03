Риски ослабления рубля до 95 руб./$1 пока сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски ослабления рубля до 95 руб./$1 пока сохраняются, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Ослабление рубля в среду заметно ускорилось, - отмечается в обзоре банка. - Начало месяца традиционно негативно проходит для рубля. После завершения налогового периода предложение валюты на рынке снижается, а спрос на нее, наоборот, растет, учитывая сезон отпусков и операции по выкупу активов нерезидентов в начале месяца. Дополнительное давление могло оказывать общее бегство от риска на глобальном рынке".

Курс USD/RUB в четверг утром находится у 93,8 руб./$1, констатируют аналитики. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. По сообщениям СМИ, Минфин откажется от покупок юаней, учитывая, что текущий формат бюджетного правила может вести к спиральному давлению на рубль. По мнению экспертов банка, такие новости ограничивают потенциал дальнейшего ослабления рубля, но в ближайшие дни риски роста курса USD/RUB к 95 руб./$1 пока сохранятся.

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