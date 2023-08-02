"БКС МИ" понизил целевую цену H-акций WuXi AppTech до HKD95,6

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену H-акций китайской фармацевтической компании WuXi AppTech до HKD95,6 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"WuXi AppTec отчиталась за 1П23: выручка увеличилась на 6,3% г/г, чистая прибыль - на 14,6% г/г, а скорректированная чистая прибыль не-МСФО - на 18,5% г/г. Результаты совпали с прогнозами. Компания продолжает наращивать портфель продукции, несмотря на коррекцию в фармсекторе. В 1П23 WuXi AppTec добавила 583 новые молекулы. На стадии разработки и производства на данный момент 2819 молекул", - пишут аналитики.

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