Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Норникеля на уровне "держать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций "Норильского никеля" на уровне "держать" с целевой ценой 17000 руб. за штуку, сообщается в аналитическом материале банка.

"Норникель" представил финансовые результаты за 1П23. Показатель EBITDA снизился на 14% п/п и 30% г/г до $3,4 млрд (на 6% меньше консенсус-прогноза, на 14% меньше нашей оценки) из-за сокращения цен на никель и палладий. В то же время FCF достиг $1,3 млрд (против убытка в $614 млн в 2П23) благодаря высвобождению около $800 млн из оборотного капитала. Показатель FCF превзошел наши прогнозы и ожидания рынка на 7% и 25% соответственно благодаря более существенному, чем прогнозировалось, снижению чистого оборотного капитала и сокращению капзатрат до $1,5 млрд", - пишет аналитик Дмитрий Смолин.

Менеджмент компании не представил информации о выплате дивидендов за 1П23. Исходя из суммы FCF, при выплате 75% промежуточные выплаты могут составить около 600 руб./акцию (дивдоходность в 3,5%), отмечает эксперт.

"Компания может объявить промежуточные дивиденды в сентябре-октябре, когда основные акционеры согласуют (возможно) новую формулу расчета, - допускает Смолин. - Общая телефонная конференция для инвесторов в связи с публикацией отчетности не планируется. Мы считаем, что отчетность отрицательно повлияет на котировки акций в ближайшее время. Сохраняем рейтинг "держать" по бумагам "Норникеля".

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