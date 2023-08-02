"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 6150 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 6150 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,76%, стоп-приказ: 5605 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Магнит" объявил результаты проведенного байбэка: удалось выкупить около 21,5% акций. Это оказалось несколько ниже ожиданий рынка, что привело к краткосрочной коррекции котировок, отмечают аналитики. Однако инвесторы уже понимают, что на собрании акционеров будет кворум, и, предположительно, компания может выплатить дивиденды.

Ранее были опубликованы отчеты с положительными данными по МСФО за 2022 год и I квартал 2023 года. Также в августе ожидается выход отчета за I полугодие 2023 года. По мнению экспертов, котировки акций могут продолжить рост, если будут опубликованы положительные данные или принято решение о выплате дивидендов.

"С технической точки зрения в рамках восходящего движения котировки пробили несколько уровней сопротивления, - указывают в "Финаме". - Далее произошел откат и консолидация с потенциалом продолжения восходящего движения. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5605 руб. риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5".

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