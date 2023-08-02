Вероятно движение пары доллар/рубль в пределах диапазона 90,0-92,5 руб./$1 в августе - "Велес Капитал"

Вероятно движение пары доллар/рубль в августе в пределах диапазона 90,0-92,5 руб./$1 с краткосрочными выходами за его границы, полагает начальник отдела банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В качестве "позитивного" сценария для традиционно сложного августа мы рассматриваем вариант, при котором пики в начале июля (93,85 руб./$1) так и останутся максимумами до конца лета. Фундаментально мы не видим факторов, которые могли бы позволить рублю прочно обосноваться ниже 90 руб./$1. Ожидаем движения курса в диапазоне 90,0-92,5 руб./$1 с краткосрочными выходами пары за границы указанного диапазона", - прогнозирует эксперт.

Необходимость вмешательства властей в ситуацию, по мнению Кравченко, отсутствует. "В случае новых минимумов по рублю его ослабление усилит проинфляционные риски, и ЦБ будет вынужден реагировать дальнейшим ужесточением процентной политики, - полагает аналитик. - Однако повышение ключевой ставки помогало рублю в период свободного движения капитала, сдерживая отток инвесторов. В период действующих ограничений по финансовому счету поддержка рублю от высокой ставки будет минимальной".

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