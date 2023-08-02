SberCIB обновил топ наиболее привлекательных в настоящее время акций компаний РФ

SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из списка акции "Самолета", добавив бумаги "Магнита", "Северстали" и "Газпром нефти".

Таким образом, в состав вошли "Роснефть", "Интер РАО", "Татнефть", "Магнит", "Московская биржа", "Северсталь", TCS Group, "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ".

"Основным фактором роста рынка акций в июле стало получение и реинвестирование дивидендов. Кроме того, ослабление рубля до 90 за доллар поддержало котировки акций экспортно ориентированных компаний. В связи с этим мы внесли изменения в подборку, сделав акцент на экспортерах", - пишут аналитики.

"Нашу подборку покинули акции "Самолета" - их котировки в июле выросли на 20% и достигли целевой цены, - отмечают эксперты SberCIB. - Вместо них мы включили в подборку "Магнит" после новостей о выкупе акций компании, а также раскрытия ее финансовых результатов за 2022 год и первый квартал 2023 года. На наш взгляд, эти факторы, наряду с низкой фундаментальной оценкой, улучшают инвестиционную привлекательность акций "Магнита".

Также эксперты добавили в топ "Газпром нефть" после повышения прогноза финансовых показателей компании на 2024 год, в связи с чем ее акции вновь стали инвестиционно привлекательными.

"Из металлургических компаний мы добавляем "Северсталь". Благоприятная ситуация на рынке стали и ослабление рубля позволили повысить оценку для "Северстали": она может показать хорошие результаты за 2023 год. Кроме того, росту котировок может способствовать возобновление публикации финансовой отчетности (планируется в августе) и дивидендных выплат (ожидается ближе к концу года)", - указывают стратеги инвестбанка.

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